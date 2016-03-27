FACUA informa
Boletín semanal número 387
27/03/2016
FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehículos Honda por fallos de seguridad
FACUA Jaén entrega los premios de su 4º Concurso Provincial de Fotografía
FACUA Córdoba exige su participación en la mesa de trabajo del comercio de cercanía del Ayuntamiento
FACUA ve ridícula la cuantía de las multas a las tabacaleras por anunciarse en máquinas expendedoras
Gobierno y CCAA siguen sin actuar contra las cláusulas suelo tres años después de las denuncias de FACUA
Más de la mitad de las denuncias de los jienneses en FACUA en 2015 fueron causadas por fraudes en telecos
Las aerolíneas deben abonar comida y hotel a los afectados por la huelga de controladores franceses
FACUA Córdoba denuncia a la UTE que gestiona la estación de autobuses de Córdoba
FACUA alerta de establecimientos que 'esconden' sus precios para aplicar grandes subidas en Semana Santa
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