FACUA alerta de establecimientos que 'esconden' sus precios para aplicar grandes subidas en Semana Santa
La asociación reclama supervisar la proliferación de puestos ambulantes ilegales sin licencia. Advierte del riesgo de intoxicación por la venta de alimentos perecederos no conservados adecuadamente.
FACUA.org
España-21/03/2016
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FACUA recuerda que los establecimientos deben tener visibles sus listas de precios. | flickr.com/alper (CC BY 2.0)
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