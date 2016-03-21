Nuestras accionesPide inspecciones a ayuntamientos y comunidades autónomas

FACUA alerta de establecimientos que 'esconden' sus precios para aplicar grandes subidas en Semana Santa

La asociación reclama supervisar la proliferación de puestos ambulantes ilegales sin licencia. Advierte del riesgo de intoxicación por la venta de alimentos perecederos no conservados adecuadamente.

FACUA.org
España-21/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción insiste un año más en la necesidad de que tanto ayuntamientos como autoridades de consumo de las distintas comunidades autónomas aumenten los controles e inspecciones de establecimientos durante los días de Semana Santa. Y ello

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