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Gobierno y CCAA siguen sin actuar contra las cláusulas suelo tres años después de las denuncias de FACUA

Los gobiernos de Zapatero y Rajoy se desentendieron del mayor fraude de la historia. Las autoridades de protección al consumidor autonómicas no han asumido sus competencias sancionadoras.

FACUA.org
España-23/03/2016
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El Gobierno y las comunidades autónomas siguen sin actuar contra las cláusulas suelo. Esta semana se cumplen tres años de la batería de denuncias que inició FACUA en marzo de 2013 contra una v

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