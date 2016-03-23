Gobierno y CCAA siguen sin actuar contra las cláusulas suelo tres años después de las denuncias de FACUA
Los gobiernos de Zapatero y Rajoy se desentendieron del mayor fraude de la historia. Las autoridades de protección al consumidor autonómicas no han asumido sus competencias sancionadoras.
FACUA.org
España-23/03/2016
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