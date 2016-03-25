FACUA alerta de la llamada a revisión de varios vehículos Honda por fallos de seguridad
La marca japonesa advierte de un airbag defectuoso instalado en seis de sus coches, así como de un problema en el sistema de freno de una de sus motos, y pide a los usuarios afectados que acudan a sus talleres.
FACUA.org
España-25/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Honda ha llamado a revisión a varios modelos de sus vehículos por problemas de seguridad. | Imagen: honda.es
FACUA-Consumidores en Acción alerta de la llamada a revisión que acaba de efectuar Honda a los usuarios de seis de sus coches y una de sus motocicletas debido a distintos fallos de seguridad detectados en los mismos.
Por un lado, la marca japonesa advierte de una «una pre