Las aerolíneas deben abonar comida y hotel a los afectados por la huelga de controladores franceses
FACUA advierte de que las compañías aéreas deben ofrecer un transporte alternativo a los usuarios además de asistencia en el caso de que se necesite.
FACUA.org
Internacional-21/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados por la huelga de controladores franceses convocada para el 20 y el 21 de marzo que tienen derecho al reembolso del billete en caso de cancelación del vuelo, aunque en dicha situación el usuario también pued