Nuestras accionesConvocada para el 20 y el 21 de marzo

Las aerolíneas deben abonar comida y hotel a los afectados por la huelga de controladores franceses

FACUA advierte de que las compañías aéreas deben ofrecer un transporte alternativo a los usuarios además de asistencia en el caso de que se necesite.

FACUA.org
Internacional-21/03/2016
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios afectados por la huelga de controladores franceses convocada para el 20 y el 21 de marzo que tienen derecho al reembolso del billete en caso de cancelación del vuelo, aunque en dicha situación el usuario también pued

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos