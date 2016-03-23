Nuestras accionesPide al Gobierno que revise la norma y aumente las sanciones

FACUA ve ridícula la cuantía de las multas a las tabacaleras por anunciarse en máquinas expendedoras

El Comisionado para el Mercado de Tabacos sanciona con 300.000 euros a cuatro grandes fabricantes. Pagaron a estancos y tiendas minoristas para dar prioridad a sus marcas en las máquinas.

FACUA.org
España-23/03/2016
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FACUA-Consumidores en Acción considera ridícula la cuantía de las sanciones impuesta a cuatro grandes tabacaleras, Altadis, Phillip Morris, British American Tobacco (BAT) y Japan Tobacco International (JTI), por parte del Comisionado para el Mercado de Tabac

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