FACUA ve ridícula la cuantía de las multas a las tabacaleras por anunciarse en máquinas expendedoras
El Comisionado para el Mercado de Tabacos sanciona con 300.000 euros a cuatro grandes fabricantes. Pagaron a estancos y tiendas minoristas para dar prioridad a sus marcas en las máquinas.
FACUA.org
España-23/03/2016
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Imagen: flickr.com/aiscube (CC BY-NC-ND 2.0)
FACUA-Consumidores en Acción considera ridícula la cuantía de las sanciones impuesta a cuatro grandes tabacaleras, Altadis, Phillip Morris, British American Tobacco (BAT) y Japan Tobacco International (JTI), por parte del Comisionado para el Mercado de Tabac