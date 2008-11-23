FACUA informa

Boletín semanal número 4
23/11/2008

El precio medio de una entrada de cine es de 5,75 euros, un 6,3% más que el año pasado

FACUA critica la excesiva subida del taxi anunciada por el Ayuntamiento de Madrid

FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que garantice el cumplimiento de las normas para realizar obras en el casco histórico

FACUA presenta su página 'web' en italiano

FACUA Cádiz consigue que la propietaria de una finca en condiciones infrahumanas desde 2003 se comprometa a su arreglo

FACUA Andalucía edita una guía sobre la compraventa y reparación de vehículos

FACUA Andalucía denuncia que el Gobierno andaluz pretende un grave retroceso en las políticas de protección de los consumidores

FACUA considera que las tarifas del metro de Sevilla propuestas por Obras Públicas y Transportes son demasiado elevadas

FACUA denuncia a Ryanair ante las autoridades de Aviación Civil de España e Italia por el caos originado en el aeropuerto de Ciampino

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