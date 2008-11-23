FACUA informa
Boletín semanal número 4
23/11/2008
El precio medio de una entrada de cine es de 5,75 euros, un 6,3% más que el año pasado
FACUA critica la excesiva subida del taxi anunciada por el Ayuntamiento de Madrid
FACUA Cádiz pide al Ayuntamiento que garantice el cumplimiento de las normas para realizar obras en el casco histórico
FACUA presenta su página 'web' en italiano
FACUA Cádiz consigue que la propietaria de una finca en condiciones infrahumanas desde 2003 se comprometa a su arreglo
FACUA Andalucía edita una guía sobre la compraventa y reparación de vehículos
FACUA Andalucía denuncia que el Gobierno andaluz pretende un grave retroceso en las políticas de protección de los consumidores
FACUA considera que las tarifas del metro de Sevilla propuestas por Obras Públicas y Transportes son demasiado elevadas
FACUA denuncia a Ryanair ante las autoridades de Aviación Civil de España e Italia por el caos originado en el aeropuerto de Ciampino
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