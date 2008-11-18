FACUA considera que las tarifas del metro de Sevilla propuestas por Obras Públicas y Transportes son demasiado elevadas
Critica que la Consejería no haya dialogado con las organizaciones de consumidores antes de presentar su propuesta.
FACUA.org
Sevilla-18/11/2008
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