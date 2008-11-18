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FACUA considera que las tarifas del metro de Sevilla propuestas por Obras Públicas y Transportes son demasiado elevadas

Critica que la Consejería no haya dialogado con las organizaciones de consumidores antes de presentar su propuesta.

FACUA.org
Sevilla-18/11/2008
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA considera que las tarifas del metro de Sevilla propuestas por la Consejería de Obras Públicas y Transportes son demasiado elevadas. Máxime teniendo en cuenta elementos como las características de la

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