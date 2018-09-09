FACUA informa

Boletín semanal número 515
09/09/2018

FACUA pide a Adif que mejore las condiciones de accesibilidad de las estaciones de tren de Cantabria

FACUA Cádiz aconseja reclamar por los problemas de acústica del concierto de Ricky Martin

FACUA celebra su 35 aniversario con un libro donde su fundador recorre la historia de la organización

Descárgate gratis el libro 'FACUA: 35 años de lucha contra los abusos'

FACUA alerta de que el precio de la luz bate hoy su récord de 2018 y es un 24% más caro que hace un año

En vez de aplicar el impuesto a la banca, el Gobierno valora financiarle el arreglo de pisos embargados

FACUA denuncia ante la AEPD a una de las franquiciadas de Xiaomi por exponer datos de los usuarios

Agosto finalizó con la cuarta factura de la luz más cara de la historia, según los análisis de FACUA

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