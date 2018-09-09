FACUA informa
Boletín semanal número 515
09/09/2018
FACUA pide a Adif que mejore las condiciones de accesibilidad de las estaciones de tren de Cantabria
FACUA Cádiz aconseja reclamar por los problemas de acústica del concierto de Ricky Martin
FACUA celebra su 35 aniversario con un libro donde su fundador recorre la historia de la organización
Descárgate gratis el libro 'FACUA: 35 años de lucha contra los abusos'
FACUA alerta de que el precio de la luz bate hoy su récord de 2018 y es un 24% más caro que hace un año
En vez de aplicar el impuesto a la banca, el Gobierno valora financiarle el arreglo de pisos embargados
FACUA denuncia ante la AEPD a una de las franquiciadas de Xiaomi por exponer datos de los usuarios
Agosto finalizó con la cuarta factura de la luz más cara de la historia, según los análisis de FACUA
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