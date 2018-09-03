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FACUA denuncia ante la AEPD a una de las franquiciadas de Xiaomi por exponer datos de los usuarios

Detectan que Balmore Atlantic, propietaria de tres tiendas oficiales Xiaomi en Madrid y Barcelona, tiene móviles en sus expositores al público que permiten acceder a datos personales de usuarios y trabajadores.

FACUA.org
España-03/09/2018
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FACUA-Consumidores en Acción pide a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) que abra expediente sancionador contra la empresa Balmore Atlantic, una de las franquiciadas de Xiaomi, por posible incumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos (LO

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