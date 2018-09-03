FACUA denuncia ante la AEPD a una de las franquiciadas de Xiaomi por exponer datos de los usuarios
Detectan que Balmore Atlantic, propietaria de tres tiendas oficiales Xiaomi en Madrid y Barcelona, tiene móviles en sus expositores al público que permiten acceder a datos personales de usuarios y trabajadores.
FACUA.org
España-03/09/2018
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