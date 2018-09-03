Agosto finalizó con la cuarta factura de la luz más cara de la historia, según los análisis de FACUA
La asociación reclama al Gobierno que asuma las reivindicaciones de la sociedad civil e intervenga las tarifas del sector para acabar con la especulación.
FACUA.org
España-03/09/2018
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El mes de agosto finalizó con el recibo de la luz más caro desde enero de 2017 y se convierte así en la cuarta factura más alta de la historia, según el análisis de FACUA-Consumidores en Acción. Entre el 1 y el 31 del mes el recibo del usuario medi