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Descárgate gratis el libro 'FACUA: 35 años de lucha contra los abusos'
Una obra de Paco Sánchez Legrán editada por FACUA y su Fundación.
FACUA.org
España-05/09/2018
FACUA:35 años de lucha contra los abusos (ver portada) es un libro escrito por el presidente y fundador de la organización, Paco Sánchez Legrán, en el que hace un recorrido por su historia desde inicios de los años 80 hasta la actualidad.
Aquí tienes los enlaces para descargar FACUA 35 años de lucha contra los abusos<
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