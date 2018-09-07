FACUA pide a Adif que mejore las condiciones de accesibilidad de las estaciones de tren de Cantabria
La asociación ha tenido conocimiento de que 36 estaciones de ferrocarril en la comunidad no disponen de los medios necesarios para facilitar el acceso a sus instalaciones a personas con movilidad reducida.
FACUA.org
Cantabria-07/09/2018
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Imagen: flickr.com/ut440_131m (CC BY-NC-ND 2.0).
FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para solicitarle que inicie las actuaciones precisas para garantizar que todas las estaciones de ferrocarril de Cantabria sean accesibles para personas con discapacidad.
La asociación ha tenido