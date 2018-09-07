Nuestras acciones

FACUA pide a Adif que mejore las condiciones de accesibilidad de las estaciones de tren de Cantabria

La asociación ha tenido conocimiento de que 36 estaciones de ferrocarril en la comunidad no disponen de los medios necesarios para facilitar el acceso a sus instalaciones a personas con movilidad reducida.

FACUA.org
Cantabria-07/09/2018
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Añadir como fuente preferida en GoogleSíguenos en WhatsAppSíguenos en Telegram

FACUA-Consumidores en Acción se ha dirigido a Infraestructuras Ferroviarias (Adif) para solicitarle que inicie las actuaciones precisas para garantizar que todas las estaciones de ferrocarril de Cantabria sean accesibles para personas con discapacidad.

La asociación ha tenido

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos