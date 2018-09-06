FACUA Cádiz aconseja reclamar por los problemas de acústica del concierto de Ricky Martin
Los usuarios han denunciado que desde sus ubicaciones el espectáculo no pudo verse ni escucharse en adecuadas condiciones.
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Cádiz-06/09/2018
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Imagen: Europa Press
FACUA Cádiz aconseja a todos los afectados por los problemas de acústica del concierto que celebró Ricky Martin el pasado jueves 30 de agosto en la ciudad que tienen derecho a reclamar por este motivo. Numerosos asistentes han contactado con la asociaci&oacut