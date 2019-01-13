FACUA informa
Boletín semanal número 533
13/01/2019
FACUA denuncia al torneo de tenis Mutua Madrid Open por no dejar entrar con comida y bebida del exterior
Detectan sulfitos no declarados en un zumo de limón concentrado de Piacelli Citrilemon, alerta FACUA
Naturecode: un negocio vinculado a UCA-UCE usa engañosamente la imagen de la Consejería de Agricultura
FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento vincule al plan de movilidad sostenible el pago online de la zona azul
#TimoRebajas El 86% de los consumidores detectó descuentos falsos en las últimas rebajas
FACUA Catalunya pide al Ayuntamiento de Rubí (Barcelona) que arregle una vía en mal estado en Can Ximelis
FACUA pide celeridad a Red Eléctrica en la instalación de un nuevo cable submarino en Menorca
FACUA solicita al Gobierno de Asturias que solucione las deficiencias de las residencias de ancianos
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