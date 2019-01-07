FACUA pide celeridad a Red Eléctrica en la instalación de un nuevo cable submarino en Menorca
La asociación ha sabido por su delegación territorial en Baleares que hubo un apagón a finales de octubre de más de dos días, que pudo verse agravado por la rotura de dicho cable de interconexión con Mallorca.
FACUA.org
Baleares-07/01/2019
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FACUA-Consumidores en Acción exige celeridad a Red Eléctrica de España en la instalación de un nuevo cable submarino que abastezca a los habitantes de Menorca, conectado con Mallorca.
La asociación ha tenido conocimiento, a través de su delegaci&oa