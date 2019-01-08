FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento vincule al plan de movilidad sostenible el pago online de la zona azul
La publicidad colocada en los parquímetros para invitar al pago con la app de la concesionaria incluye el logotipo de un plan municipal que supuestamente busca reducir el uso del vehículo privado en estas zona.
FACUA.org
Córdoba-08/01/2019
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FACUA Córdoba critica que el Ayuntamiento de Córdoba publicite como medida del Plan de Movilidad Urbana Sostenible el pago de la zona azul mediante la aplicación E-park para dispositivos móviles. La app permite dejar los vehículos en estas plazas por tiempo supe