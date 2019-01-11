FACUA denuncia al torneo de tenis Mutua Madrid Open por no dejar entrar con comida y bebida del exterior
La asociación considera que podría existir una cláusula abusiva ya que la actividad principal del evento es el desarrollo de un campeonato deportivo, no la hostelería.
FACUA.org
España-11/01/2019
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