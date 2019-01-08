#TimoRebajas El 86% de los consumidores detectó descuentos falsos en las últimas rebajas
FACUA contabiliza hasta 15 tipos de trampas a las que recurren muchos comercios para tomar el pelo a los usuarios.
FACUA.org
España-08/01/2019
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El 86% de los consumidores que han participado en una encuesta de FACUA-Consumidores en Acción asegura que detectó descuentos falsos en la última temporada de rebajas. La asociación invita a utilizar la etiqueta #TimoRebajas para denunciar estos fraudes en la