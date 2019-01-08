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Naturecode: un negocio vinculado a UCA-UCE usa engañosamente la imagen de la Consejería de Agricultura

Su CEO es el presidente de UCA-UCE Sevilla, Fernando Vázquez Rojas. Está siendo investigado por alzamiento de bienes junto a la Unión de Consumidores de Andalucía y su presidente, Juan Moreno Rodríguez.

FACUA.org
Andalucía-08/01/2019
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FACUA Andalucía denuncia el uso engañoso del logotipo de la Consejería de Agricultura, Pesca y Alimentación en la publicidad de la empresa Naturecode, que viene afirmando en sus presentaciones comerciales que está avalada por esta administración de la Jun

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