FACUA informa

Boletín semanal número 550
12/05/2019

Detectan pan rallado sin especificar en pasta de aceitunas verdes de la marca Menu, alerta FACUA

Condenado un notario a indemnizar con 5.100 euros a un usuario por no informarle de una exención fiscal

FACUA reclama al Gobierno que siga el ejemplo de Portugal y baje el IVA de la luz

Vodafone engañó a un socio de FACUA haciéndose pasar por su operadora para captarlo como cliente

FACUA pide la dimisión del presidente del CCU: cuestiona su neutralidad al presentarse a las elecciones

Unión Financiera Asturiana, condenada a anular un préstamo de 2.500 euros de una socia de FACUA Cádiz

FACUA alerta de la retirada de la cómoda Sundvik de IKEA por riesgo de caída

Consumers International elige a Marimuthu Nadason como nuevo presidente

La Fundación FACUA recibe la visita de los representantes de Consumidores Argentinos y Fojucc de Chile

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos