FACUA informa
Boletín semanal número 550
12/05/2019
Detectan pan rallado sin especificar en pasta de aceitunas verdes de la marca Menu, alerta FACUA
Condenado un notario a indemnizar con 5.100 euros a un usuario por no informarle de una exención fiscal
FACUA reclama al Gobierno que siga el ejemplo de Portugal y baje el IVA de la luz
Vodafone engañó a un socio de FACUA haciéndose pasar por su operadora para captarlo como cliente
FACUA pide la dimisión del presidente del CCU: cuestiona su neutralidad al presentarse a las elecciones
Unión Financiera Asturiana, condenada a anular un préstamo de 2.500 euros de una socia de FACUA Cádiz
FACUA alerta de la retirada de la cómoda Sundvik de IKEA por riesgo de caída
Consumers International elige a Marimuthu Nadason como nuevo presidente
La Fundación FACUA recibe la visita de los representantes de Consumidores Argentinos y Fojucc de Chile
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