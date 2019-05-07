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Unión Financiera Asturiana, condenada a anular un préstamo de 2.500 euros de una socia de FACUA Cádiz

La entidad bancaria deberá reintegrarle las cuotas cobradas y asumir las costas originadas por el proceso judicial.

FACUA.org
España-07/05/2019
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El Juzgado de Primera Instancia número 1 de Cádiz ha condenado a Unión Financiera Asturiana a anular un préstamo que suscribió con una socia de FACUA Cádiz y cuyo pago le había reclamado judicialmente. Además, la entidad bancaria debe reinte

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