Detectan pan rallado sin especificar en pasta de aceitunas verdes de la marca Menu, alerta FACUA
La Aecosan informa de que los lotes afectados son el LP264, LB136 y LA151, con fechas de consumo preferente antes del 1 de septiembre de 2019, 31 de mayo de 2020 y 31 de mayo de 2021, respectivamente.
FACUA.org
España-10/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de la presencia de pan rallado, sin especificar en el etiquetado de qué cereal procedía, en pasta de aceitunas verdes de la marca Menu, que se vende en envases de 390 gramos.
La Agencia Española de Consumo, Seguridad Aliment