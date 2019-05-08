Vodafone engañó a un socio de FACUA haciéndose pasar por su operadora para captarlo como cliente
Un comercial le informó de incidencias en la línea y aseguró que le mejoraría sus condiciones de contrato. El usuario nunca supo que estaba firmando con otra compañía.
FACUA.org
Canarias-08/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Tras las actuaciones de FACUA-Consumidores en Acción, Vodafone ha devuelto un cargo indebido de 48,49 euros y anulado otro de 118,19 a un usuario tras haberse hecho pasar por su operadora y haberle realizado una contratación mediante engaños. Tras conocer el fraude, solicit&o