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FACUA pide la dimisión del presidente del CCU: cuestiona su neutralidad al presentarse a las elecciones

La asociación considera que la persona que ejerza la representación del Consejo debe velar por la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones.

FACUA.org
España-08/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción reclama la dimisión de Carlos Ballugera como presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), órgano de participación de las organizaciones de consumidores más representativas, por quedar en entredicho su independencia

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