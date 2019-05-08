FACUA pide la dimisión del presidente del CCU: cuestiona su neutralidad al presentarse a las elecciones
La asociación considera que la persona que ejerza la representación del Consejo debe velar por la imparcialidad y la independencia en el ejercicio de sus funciones.
FACUA.org
España-08/05/2019
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
Los vocales del CCU posan con la ministra de Sanidad, Luisa Carcedo, en el centro de la imagen, junto a Carlos Ballugera, a su izquierda, el día de su nombramiento como presidente del Consejo. | Imagen: Ministerio de Sanidad.
FACUA-Consumidores en Acción reclama la dimisión de Carlos Ballugera como presidente del Consejo de Consumidores y Usuarios (CCU), órgano de participación de las organizaciones de consumidores más representativas, por quedar en entredicho su independencia