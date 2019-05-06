La Fundación FACUA recibe la visita de los representantes de Consumidores Argentinos y Fojucc de Chile
En este encuentro, el pasado viernes, el presidente de la organización, Paco Sánchez Legrán, ha explicado a Sergio Procelli y a Pablo Rodríguez Arias la estructura y metodología de funcionamiento de FACUA.
FACUA.org
Internacional-06/05/2019
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De derecha a izquierda, Paco Sánchez Legrán, presidente de FACUA, Sergio Procelli, presidente de Consumidores Argentinos, Pablo Rodríguez Arias, director ejecutivo de Fojucc, y Rocío Algeciras, responsable del Dpto. de Reclamaciones de FACUA.
La Fundación FACUA ha recibido la visita del presidente de la asociación Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, y del director ejecutivo de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras de Chile (Fojucc), Pablo Rodríguez Arias, e