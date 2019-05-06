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La Fundación FACUA recibe la visita de los representantes de Consumidores Argentinos y Fojucc de Chile

En este encuentro, el pasado viernes, el presidente de la organización, Paco Sánchez Legrán, ha explicado a Sergio Procelli y a Pablo Rodríguez Arias la estructura y metodología de funcionamiento de FACUA.

FACUA.org
Internacional-06/05/2019
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La Fundación FACUA ha recibido la visita del presidente de la asociación Consumidores Argentinos, Sergio Procelli, y del director ejecutivo de Organizaciones Juveniles de Consumidores y Consumidoras de Chile (Fojucc), Pablo Rodríguez Arias, e

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