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FACUA reclama al Gobierno que siga el ejemplo de Portugal y baje el IVA de la luz

La asociación considera absolutamente desproporcionada la carga impositiva que soporta un bien esencial como es la electricidad y pide que se reduzca al 4% para todos los consumidores domésticos.

FACUA.org
España-09/05/2019
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Gobierno en funciones que siga el ejemplo de Portugal y baje el IVA que se aplica a la factura eléctrica de los consumidores domésticos. La bajada del 21 al 4% que reivindica la asociación ahorraría al usuario medio casi 1

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