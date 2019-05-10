Condenado un notario a indemnizar con 5.100 euros a un usuario por no informarle de una exención fiscal
El fallo señala que "el asesoramiento es un deber, una labor personalísima del notario", por lo que debe asumir la responsabilidad por el perjuicio patrimonial generado a quien arrendó sus servicios.
FACUA.org
Castilla y León-10/05/2019
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La Audiencia Provincial de Valladolid ha confirmado la condena a un notario a pagar una indemnización de más de 5.100 euros, más los intereses de demora, a un usuario por no informarle de una exención fiscal a la que podría haberse acogido.
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