20.000 euros por cada punto de minusvalía es la indemnización para las víctimas de la talidomida
En España, la farmacéutica alemana Grünenthal suministró unas seis millones de dosis de este medicamento que provocaba malformaciones y problemas internos en los fetos de las embarazadas que lo tomaban.
FACUA.org
España-20/11/2013
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid ha condenado a la farmacéutica alemana Grünenthal, fabricante de la talidomida, a indemnizar a las víctimas que agrupa la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite).
En una sen