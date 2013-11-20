Más noticias75 años después del caso

20.000 euros por cada punto de minusvalía es la indemnización para las víctimas de la talidomida

En España, la farmacéutica alemana Grünenthal suministró unas seis millones de dosis de este medicamento que provocaba malformaciones y problemas internos en los fetos de las embarazadas que lo tomaban.

FACUA.org
España-20/11/2013
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El Juzgado de Primera Instancia número 90 de Madrid ha condenado a la farmacéutica alemana Grünenthal, fabricante de la talidomida, a indemnizar a las víctimas que agrupa la Asociación de Víctimas de la Talidomida en España (Avite).

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