FACUA Cádiz reclama a las distribuidoras de electricidad de la provincia que compensen a los usuarios por el apagón de abril del 2025
Se ha dirigido a empresas que operan a nivel local en municipios como Setenil de las Bodegas, Alcalá del Valle, Conil de la Frontera, Zahara de la Sierra, Alcalá de los Gazules, Puerto Real, Olvera o Algar, entre otros.
FACUA.org
Cádiz-25/05/2026
FACUA Cádiz se ha dirigido por escrito a las distribuidoras de electricidad con sede en la provincia gaditana para reclamarles que, de manera automática, compensen a los usuarios por el apagón que sufrieron el 28 de abril de 2025.
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