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La mayoría de supermercados incumplen el compromiso anunciado de solo vender huevos "libres de jaulas" en 2026

Mercadona, Eroski, Dia, Alcampo y El Corte Inglés siguen teniendo en el lineales huevos frescos que proceden de gallinas enjauladas.

FACUA.org
España-25/05/2026

FACUA-Consumidores en Acción critica que la mayoría de los supermercados del país sigan incumpliendo los compromisos que adquirieron de eliminar de sus lineales los huevos provenientes de gallinas enjauladas (marcados con el código 3).

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