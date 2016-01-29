38 detenidos por falsificar y distribuir irregularmente medicamentos y otras sustancias prohibidas
Una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional desmantela una organización criminal distribuida entre Murcia, Alicante y Málaga.
Europa Press
España-29/01/2016
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Imagen difundida por la Guardia Civil en relación a la operación que ha permitido desmantelar una red criminal dedicada a falsificar y distribuir medicamentos. | Imagen: guardiacivil.es.
Treinta y ocho personas han sido detenidas en una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional por elaborar, falsificar y distribuir medicamentos y otras sustancias prohibidas en el deporte.
Concretamente, ha habido 13 detenidos en la provincia de Málaga, 17