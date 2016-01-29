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38 detenidos por falsificar y distribuir irregularmente medicamentos y otras sustancias prohibidas

Una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional desmantela una organización criminal distribuida entre Murcia, Alicante y Málaga.

Europa Press
España-29/01/2016
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Treinta y ocho personas han sido detenidas en una operación conjunta de Guardia Civil y Policía Nacional por elaborar, falsificar y distribuir medicamentos y otras sustancias prohibidas en el deporte.

Concretamente, ha habido 13 detenidos en la provincia de Málaga, 17

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