Capítulo 13: Sanciones de escándalo
42 multas que hacen rentable a las empresas defraudar al consumidor hasta cuando las pillan
Último capítulo de 'Timocracia. 300 trampas con las que empresas y gobiernos nos toman el pelo a los consumidores'. Un libro editado por FACUA y su Fundación.
Rubén Sánchez
España-11/09/2017
En la película de 1991 Acción judicial233, Gene Hackman es un abogado que representa a la víctima de un accidente de automóvil provocado por un defecto de fabricación. Durante la trama, descubre que el fabricante conocía la existencia del fallo, que además era masivo, pero decidió no comunicárselo a sus clientes.
La historia nos presenta la figura del garbanzo contador234 -traducción libre de lo que en la versión original denominan bean counter o contador de alubias-. Se trata del empleado al que se encomienda la misión de decidir si se informa a los consumidores de un problema
Únete gratis para acceder a este contenido