FACUA Córdoba cuestiona que la Delegación de Salud del Ayuntamiento se desentienda de la denuncia sobre la higiene del Nuevo Arcángel
La asociación considera insuficientemente motivada la respuesta recibida de la Unidad de Salud Pública y reclama al consistorio que determine qué órgano debe garantizar las condiciones higiénico-sanitarias del estadio.
FACUA.org
Córdoba-10/08/2026
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FACUA Córdoba cuestiona la decisión de la Unidad de Salud Pública de la Delegación de Salud y Consumo del Ayuntamiento de Córdoba de declinar su intervención ante la denuncia presentada por la asociación sobre las condiciones de limpieza e higiene del Estadio Bahrain V