Leroy Merlin alerta del riesgo de lesiones al manipular algunos botes de pintura de la marca Oxiron debido a la sobrepresión de las latas
Los productos afectados son el esmalte al agua color forja marrón óxido de la marca Oxiron, de tamaño 2,5 litros y lote P2B660200601, así como de tamaño 750 mililitros y lote P2B660200603.
FACUA.org
España-06/08/2026
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Leroy Merlin ha detectado un riesgo de lesiones al manipular algunos botes de pintura de la marca Oxiron debido a la apertura abrupta del producto afectado, que tiende a generar sobrepresión o hinchado de las latas.
En concreto, lo