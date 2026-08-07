FACUA logra que Editorial Planeta anule dos contratos que hizo firmar a un anciano con demencia para comprar joyas por 3.279 euros
Un comercial se personó en el domicilio de la víctima en enero de 2024 y lo convenció de que firmara un contrato por la compra de un anillo de 1.889. Diez meses después volvió para venderle unos pendientes de 1.390 euros.
FACUA.org
España-07/08/2026
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FACUA-Consumidores en Acción ha conseguido que Editorial Planeta cancele los créditos de la compra de un anillo y unos pendientes valorados en 3.279 euros que había colado a un anciano con demencia sin que se diese cuenta.
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