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Una brecha de seguridad en una app de juego expone el peligro de obligar a registrarse con imágenes de los DNI y selfies

FACUA solicita a Protección de Datos y a la Dirección General de Ordenación del Juego cambios en el protocolo para verificar la identidad del usuario para que puedan usar sus DNI y certificados electrónicos.

FACUA.org
España-11/08/2026
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La brecha de seguridad por la que se han filtrado imágenes de los DNI de más de 100.000 clientes de una app de juego ha llevado a FACUA-Consumidores en Acción a pedir a la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) y a la Dirección General de Ordenación del Juego (

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