Cierre de Centros Único: FACUA Sevilla logra que Pepper devuelva a una socia 204 euros de unas sesiones de depilación que nunca recibió
La afectada se quedó con el tratamiento a medias tras cerrar la clínica sin previo aviso y sin informar a sus clientes.
FACUA.org
Sevilla-11/08/2026
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FACUA Sevilla ha conseguido que la financiera Pepper devuelva a una socia 204,38 euros de las cuotas que pagó durante meses para financiar un bono de depilación láser en Centros Único del que le quedaron sesiones por recibir tras el cierre repentino de la clínica.