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Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares

Se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.

FACUA.org
España-10/08/2026
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FACUA-Consumidores en Acción alerta de que las autoridades de protección a los consumidores han ordenado la retirada de cuatro modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares. Se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesiona

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