Ordenan la retirada de seis modelos de gafas para el eclipse solar por riesgo de lesiones oculares
Se trata de productos de las marcas Lionstar, ECP Eye Care Proffesional, Pelispan, Homanaje, Orro y Opticalia.
FACUA.org
España-10/08/2026
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