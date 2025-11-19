800 euros de más: FACUA logra que Naturgy regularice a una usuaria varios recibos de luz con un consumo estimado muy superior al real
La comercializadora demoró hasta en tres años la devolución del dinero que le había cobrado de más de forma indebida, pese a que reconoció que se había debido a un error en el contador.
FACUA.org
Castilla-La Mancha-19/11/2025
Tras la actuación de FACUA Castilla-La Mancha, la comercializadora regulada de Naturgy ha devuelto a una usuaria los más de 800 euros que le cobró de más por varias facturas de luz en las que aparecía un consumo estimado muy superior al real.
María, vecina de Guadalaja