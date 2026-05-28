FACUA lamenta la vuelta al 21% del IVA de la luz y reclama al Gobierno que apruebe un tipo reducido permanente
La disminución de los impuestos que aprobó el Gobierno con motivo del conflicto en Oriente Medio finalizarán el 1 de junio al haberse moderado la inflación en abril.
FACUA.org
España-28/05/2026
FACUA-Consumidores en Acción lamenta que el IVA de la factura de la luz vuelva al 21% a partir de este 1 de junio e insta al Gobierno a emprender un nuevo cambio regulatorio por el que vuelva a aplicarse el reducido de manera estable y permanente.