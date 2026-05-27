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FACUA denuncia a la tienda ultra Modo Basado por vulnerar el derecho de desistimiento en compras online

La asociación también se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática por un posible incumplimiento de la Ley de Memoria Democrática.

FACUA.org
España-27/05/2026

FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado a la tienda online Modo Basado por vulnerar el derecho de desistimiento en compras a distancia y por el posible incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Con esta son ya trece las webs de venta de productos con m

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