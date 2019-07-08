¿Afectado por la huelga de Renfe? Puedes pedir una indemnización, advierte FACUA
Los paros están convocados para el próximo 15 de julio, aunque CCOO no descarta la realización de más durante el mes de agosto y que además podrían extenderse a Adif.
FACUA.org
España-08/07/2019
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FACUA-Consumidores en Acción recuerda a los usuarios que si sufren una cancelación de su tren y por ello deben viajar antes y pagar la noche de un hotel para, por ejemplo, no perder el vuelo que los lleve al lugar de sus vacaciones, tienen derecho a recibir una indemnización