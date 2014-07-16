Alemania impone una multa de 338 millones a veintiún fabricantes de salchichas por acordar precios
La Oficina Federal Alemana de Competencia asegura que existen documentos que prueban que desde hace más de una década se cerraban acuerdos para incrementar los precios de forma conjunta en el comercio minorista.
FACUA.org
Europa-16/07/2014
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La Oficina Federal Alemana de Competencia ha anunciado este lunes una multa de 338 millones de euros a 21 fabricantes de salchichas, entre los que se encuentra una filial de Nestlé (Herta GmbH), Böklunder, Wiesenhof o Rügenwalder, y a treinta y tres personas por acordar de fo