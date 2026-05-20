Reduflación en Milka: Mondelez, condenada en Alemania por reducir el tamaño y aumentar el precio de las tabletas de chocolate
Aunque no ha trascendido la cuantía de la sanción, esta sentencia histórica pone en alerta a otros fabricantes que utilizan estrategias similares en determinados productos.
FACUA.org
Internacional-20/05/2026
En la pasada crisis inflacionaria, las empresas tuvieron que elevar los precios de sus productos. Otros modificaron sus envoltorios y tamaños para ofertar una cantidad de producto menor al mismo precio. Algunos incluso hicieron las dos cosas, aprovechando la situación del mercado para aumentar s