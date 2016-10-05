Alemania prohíbe la cesión de datos personales de WhatsApp a Facebook
La Comisión para la protección de datos de Hamburgo, sede de la filial de la red social, censura la nueva política impuesta por la aplicación. En España, la AEPD estudia si vulnera la legislación de datos.
FACUA.org
Europa-05/10/2016
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Alemania ha ordenado a WhatsApp que no ceda datos personales de sus usuarios a la red social Facebook, así como que deje de almacenar los datos de los ciudadanos alemanes y elimine los ya obtenidos.
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