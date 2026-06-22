Emilio Sánchez, nuevo presidente de FACUA Huelva
Los asociados también aprobaron el balance de cuentas y las actividades realizadas en el ejercicio 2025, así como la propuesta de acciones y del presupuesto previsto para este ejercicio.
FACUA.org
Huelva-22/06/2026
A la izquierda, Emilio Sánchez, nuevo presidente de FACUA Huelva, y a la derecha, Manuel Luque, nuevo secretario general.
Emilio Sánchez ha sido elegido nuevo presidente de FACUA Huelva en el marco de la 3ª Asamblea General de la asociación, que tuvo lugar el pasado 18 de junio.
Sánchez sustituye así en el cargo a st