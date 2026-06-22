Vodafone le cobró 60 euros de roaming "marítimo" en Noruega cuando en realidad estaba en Francia: FACUA logra que le devuelvan el dinero
El afectado se vio obligado a pagar el dinero después de que la compañía le cortase la línea por el impago de la supuesta deuda.
FACUA.org
Cataluña-22/06/2026
Tras la actuación de FACUA Catalunya, Vodafone ha reembolsado a un usuario los 60,50 euros (50 euros más impuestos) de roaming marítimo que le cobró por hacer uso de su teléfono en Noruega en unas fechas en las que realmente se encontraba de viaje en Francia.