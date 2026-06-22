Nuestras acciones

Vodafone le cobró 60 euros de roaming "marítimo" en Noruega cuando en realidad estaba en Francia: FACUA logra que le devuelvan el dinero

El afectado se vio obligado a pagar el dinero después de que la compañía le cortase la línea por el impago de la supuesta deuda.

FACUA.org
Cataluña-22/06/2026

Tras la actuación de FACUA Catalunya, Vodafone ha reembolsado a un usuario los 60,50 euros (50 euros más impuestos) de roaming marítimo que le cobró por hacer uso de su teléfono en Noruega en unas fechas en las que realmente se encontraba de viaje en Francia.

Hazte socio pleno para leer todo el contenido
Lee sin límites

Noticias relacionadas

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos