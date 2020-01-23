Alertan de gluten no declarado en hamburguesas de vacuno marca Waitrose
Están afectadas todas las unidades del producto Hamburguesas de carne de vacuno Aberdeen angus con vino tinto y hierbas con fecha de caducidad desde el 19 de diciembre de 2019 al 21 de enero de 2020.
FACUA.org
España-23/01/2020
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La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha alertado de la presencia de gluten no declarado en el etiquetado de unas hamburguesas de carne de vacuno de la marca Waitrose.
En concreto, se encuentran afectadas todas las unidades del producto Hamburguesas