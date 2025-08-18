Alertan de la presencia de derivados lácteos no declarados en el etiquetado de cremas de licores de la marca La Destilería de las Ideas
Están afectados todos los licores donde no aparezca la leyenda de "contiene derivados lácteos" o este ilegible o incompleta.
FACUA.org
España-18/08/2025
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha tenido conocimiento, a través del Sistema Coordinado de Intercambio Rápido de Información (Sciri), de una notificación de alerta trasladada por las autoridades sanitarias de Galicia relativa a la presencia de derivados lácteos n